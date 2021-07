Cannes 2021 : Carla Bruni-Sarkozy aux couleurs de l'Italie, une robe toute transparente fait sensation

Du beau, du très beau monde hier soir lors de la montée des marches du film De son vivant d'Emmanuelle Bercot (présenté hors compétition), avec Catherine Deneuve et Benoît Magimel. C'est alors qu'elle tournait ce long métrage dans un hôpital de Gonesse, dans le Val d'Oise, que Catherine Deneuve avait été victime d'un AVC en novembre 2019. Après plusieurs mois de convalescence, la grande actrice de 77 ans est de retour au Festival de Cannes, et quel retour !

Très émue par ce come back au palais des Festivals, Catherine Deneuve a savouré à sa juste valeur cette montée des marches. Un grand moment auxquelles de nombreuses personnalités ont assisté. Parmi elles, Carla Bruni-Sarkozy.

Déjà présente quelques jours plus tôt pour la montée des marches du film Annette de Leos Carax, avec Marion Cotillard et Adam Driver, la chanteuse de 53 ans a une nouvelle fois misé sur une robe très glamour. Elle n'était pas fendue hier soir mais bustier. Une toilette noire, chic et sobre signée Saint-Laurent, portée avec un magnifique collier Chopard et une bague aux couleurs de l'Italie, tout comme les ongles de l'épouse de Nicolas Sarkozy. Cette petite touche colorée n'avait absolument rien d'anodine puisque ce soir l'Italie affronte l'Angleterre à Wembley pour la finale de l'Euro 2021. Carla Bruni-Sarkozy a, sans surprise, choisi son camp !