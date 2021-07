Cannes 2021 : Isabelle Adjani et Adèle Exarchopoulos, décolletés grandioses sur le tapis rouge

Ce samedi 10 juillet 2021 sur la Croisette, les stars étaient au rendez-vous sur les marches du Festival de Cannes. Et côté look, Isabelle Adjani et Adèle Exarchopoulos ont toutes les deux misé sur leur décolleté. Un pari gagné pour les actrices qui ont indéniablement séduit tout Cannes !

Une chose est sûre : avant de fouler le tapis rouge du Festival de Cannes, les stars font toujours en sorte de se présenter sur leur 31. Parfaitement maquillées et habillées, elles viennent présenter leur travail aux yeux du monde entier en toute élégance. Ce samedi 10 juillet 2021, force est de constater que deux d'entre elles ont rapidement été le centre de l'attention sur le red carpet. Outre la magistrale présence de Catherine Deneuve, Isabelle Adjani et Adèle Exarchopoulos ont indéniablement fait crépiter les flashs des photographes présents sur place. Concernant Isabelle Adjani, faire sensation devant les photographes, c'est quelque chose d'inné chez elle. Après avoir séduit la foule à la Fondation Louis Vuitton, le 6 juillet dernier, la maman de Gabriel-Kane était simplement splendide sur la Croisette. Habillée d'une robe noire à franges, incrustée de pierres, l'actrice de 66 ans n'a pas omis de présenter son joli décolleté plongeant. De quoi prouver aux jeunes générations qu'il n'y a pas d'âge pour être glamour. Mais durant cette même soirée, elle n'a pas été la seule à faire rêver les spectateurs... Adèle Exarchopoulos sans soutien-gorge En effet, Adèle Exarchopoulos était également de la partie. Et il faut avouer que dès son arrivée au palais des Festivals, la jeune comédienne qui a récemment rompu avec le rappeur Doum's n'a pas manqué de jouer de ses atouts. Vêtue d'une combinaison blanche, l'actrice phare de La vie d'Adèle (2013), d'Abdellatif Kechiche, a également arboré un décolleté très élégant. Un maxi décolleté pour lequel la comédienne de 27 ans n'a pas souhaité ajouter un soutien-gorge. Totalement fière de son corps après la naissance de son fils Ismaël, aujourd'hui âgé de 4 ans, cette dernière s'est affichée dans une tenue somptueuse et dans laquelle elle était simplement resplendissante. Toutefois, bien que chaque année quasiment, l'actrice retrouve Léa Seydoux , son acolyte de toujours sur les tapis rouges, cette année, il semblerait que ça ne soit pas le cas. En effet, d'après les informations dévoilées par le magazine Variety, ce 8 juillet, Léa Seydoux serait positive à la Ccovid-19. Une infection au virus qu'elle aurait contractée durant un tournage et qui pourrait l'empêcher d'assister à la cérémonie.