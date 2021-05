Adèle Exarchopoulos, la rupture avec Doums : "Je vis seule avec mon fils"

À seulement 23 ans, Adèle Exarchopoulos devenait maman pour la première fois. Très amoureuse de Doums - rappeur charismatique et backeur de Nekfeu -, l'actrice donnait naissance à un petit garçon prénommé Ismaël. Malgré une certaine discrétion sur sa vie privée, les fans d'Adèle Exarchopoulos avaient bien remarqué l'absence de photos de couple, ou même d'une apparition à deux.

Dans les pages du dernier numéro de Paris Match, paru le mercredi 12 mai 2021, la star du film Mandibules explique vivre désormais seule avec son fils et donc être séparée de Doums. "Je me sens privilégiée par rapport à une maman de quatre enfant qui est seule et prend le RER. Moi, je vis seule avec mon fils, mais il voit son papa, j'ai mon père qui m'aide. J'habite dans l'immeuble de ma meilleure amie, qui m'aide beaucoup aussi...", a-t-elle expliqué. Heureusement, elle peut compter sur Leïla Bekhti, sa célèbre voisine, en cas de pépin.

Devenir maman si jeune - d'autant plus quand on vient de débuter une carrière d'actrice - n'a pas été toujours facile, mais Adèle Exarchopoulos ne pourrait pas être plus fière de sa relation avec son petit Ismaël (4 ans cette année). "Je n'oserais pas me plaindre. D'autant que c'était un choix pour moi de devenir maman à 23 ans. Un désir d'amoureuse d'abord, puis de transmission. J'avais envie de partager. Je viens d'une famille nombreuse, c'était une évidence pour moi. Aujourd'hui, j'ai l'impression de grandir en même temps que mon fils. C'est ma meilleure histoire d'amour", sourit-elle.

Sa grossesse et sa maternité ont parfois été un combat. Elles lui ont coûté deux films qu'elle "kiffait grave" : "Le tournage avait lieu hors de France et on ne pouvait pas du tout m'attendre. J'ai d'abord eu le vertige : 'Je ne vas pas travailler pendant un an, je ne peux plus faire tous les évènements de mode. Il se passe quoi là, en fait ?'. C'est à ce moment-là que je suis retournée à Bercy vendre des sandwichs...", raconte Adèle Exarchopoulos à Paris Match. Une accalmie dans une carrière repartie de plus belle, notamment avec la sortie, enfin, de Mandibules dans les salles le 19 mai prochain.

