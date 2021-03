Raphaël et son couple avec Mélanie Thierry : l'amour "il faut se battre pour le garder"

Raphaël serait-il un chanteur torturé, mélancolique, blessé par la vie ? Pas du tout ! Si ses chansons ne respirent pas forcément la joie de vivre, tout va bien dans sa vie. Il est un homme amoureux et ne s'en cache pas. C'est ce qu'il a volontiers confié en interview.

Auprès de nos confrères de Télé Star, le chanteur aujourd'hui âgé de 45 ans a évoqué son style d'écriture qui peut laisser croire que sa vie amoureuse serait dure. "Il y a une part de fiction dans un disque. (...) Je ne fais presque que des chansons d'amour, moi. Et l'amour est quelque chose qui se mérite. Il faut se battre pour le garder. C'est pour moi la chose la plus précieuse au monde. C'est bien d'être romantique", a-t-il expliqué. Depuis 2002, il forme un couple solide avec l'actrice Mélanie Thierry, mère de ses deux enfants : Roman né le 24 mai 2008 et Aliocha né le 31 décembre 2013. Les amoureux mènent une vie simple, sans chichis, malgré leurs belles carrières. D'ailleurs, la vidéo postée par le chanteur lors d'un live au cours duquel sa femme avait débarqué pour l'engueuler à cause du repas en témoigne. "Ca a fait marrer des gens, tant mieux. J'adore le quotidien", jure-t-il.

Raphaël, que le grand public avait découvert avec l'énorme tube Caravane, est aussi un fervent admirateur du travail de sa femme. Il a ainsi confié l'avoir regardée dans la série En Thérapie (sur Arte). "C'est une immense actrice qui a une intelligence de l'âme humaine incroyable. Elle m'impressionne. Moi, je suis un mec heureux, pas torturé du tout", a-t-il ajouté, confirmant définitivement qu'il est très bien dans sa vie et dans son couple.