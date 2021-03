Raphaël et Mélanie Thierry : Un nouveau grand projet (enfin !) ensemble

Mars 2021 s'annonce déjà infernal pour les Français mais une lueur d'espoir persiste. Le 5, précisément, sortira le neuvième album studio de Raphaël, une petite douceur intitulée Haute Fidélité. Et pour lancer cet opus comme il se doit, l'artiste a prévu de faire les choses en grand à l'aide de son duo avec Pomme, Le Train du Soir, qui réserve une petite surprise à tous les romantiques. "Il peut toucher le coeur des gens, passer au supermarché, explique-t-il dans les colonnes du Parisien. Le clip arrive bientôt. Il est très fort. Je l'ai tourné avec Mélanie [Thierry, son épouse, NDLR.]. On n'en avait pas fait ensemble depuis Caravane, peut-être que cela va aider..."

Il s'est sacrément bien entouré ! Pour boucler ce nouvel album, Raphaël a collaboré avec Benjamin Lebeau, du duo The Shoes, avec Arthur Teboul, le chanteur de Feu ! Chatterton et Alexis Delong, le claviériste du groupe Inuït. On retrouvera également, parmi ces douze pistes inédites, les voix de Clara Luciani ou encore de Valeria Bruni-Tedeschi. Bien sûr, la situation actuelle ne permettra pas à l'artiste de défendre son travail tout de suite. Il faudra attendre le mois de mars 2022 pour voir le chanteur sur la scène du Théâtre des Bouffes du Nord au sein d'une expérience qui mêle tous les titres de sa discographie.

C'était une période tellement étrange qu'elle m'a forcément influencé

Réjouissons-nous, déjà, de cette sortie... puisque sa date a été repoussée à deux reprises ! "C'était une période tellement étrange qu'elle m'a forcément influencé, raconte-il. J'ai été malade, j'ai fait mes live à la maison, cela m'a fait du bien de parler avec les gens sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai écrit l'intro, la conclusion et les deux dernières chansons, Je suis revenu et Norman Jean, l'hommage à Christophe, dont la délicatesse planait sur nous."

Raphaël et Mélanie Thierry vivent une histoire d'amour médiatique, mais pas tant que ça. Si elle est apparue dans deux de ses clips - et bientôt trois ! -, la comédienne ne passe pas ses journées à exposer sa vie privée sur les réseaux sociaux. À une exception près. Le 14 février 2021, à l'occasion de la Saint-Valentin, la jeune femme a partagé une photographie de son compagnon sur laquelle elle prend la pose avec lui, en nuisette, puisqu'il s'agissait de l'anniversaire de leurs 19 ans d'amour. Les amoureux se sont rencontrés en 2002 et ont eu deux fils, Roman, né le 24 mai 2008 et Aliocha, né le 31 décembre 2013. Voilà bien longtemps qu'ils ont décidé de partir, ensemble, Sur la route de la vie...