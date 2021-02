Mélanie Thierry en nuisette avec Raphaël, déjà 19 ans d'amour

Sur les réseaux sociaux, Mélanie Thierry communique essentiellement sur son actualité et glisse quelques clins d'oeil à son compagnon, Raphaël. Elle lui en a adressé un nouveau le week-end dernier. L'actrice a célébré le 19e anniversaire de leur histoire d'amour...

19 ans, ça se fête ! Mélanie Thierry s'y est attelée ce dimanche 14 février 2021, jour de la Saint-Valentin, en célébrant l'anniversaire de sa romance avec Raphaël. La comédienne de 39 ans récemment vue dans le film Da 5 Bloods (réalisé par Spike Lee et sorti sur Netflix en juin 2020) a publié une photo du chanteur et elle, vêtue d'une nuisette blanche, allongée au sol et pieds nus dans un studio d'enregistrement. Le cliché est tiré d'un édito du photographe Bruce Weber et a été publié en 2010, dans un numéro du magazine Vogue Paris.

"19 ans d'amour , qui dit mieux ?", écrit @melaniethierry en légende de sa publication. En commentaire, ses plus de 80 000 abonnés se sont livrés une petite bataille d'enchères sur l'histoire d'amour la plus longue. Géraldine Nakache, la chanteuse Clara Luciani et l'auteur Tristane Banon ont exprimé leur admiration pour l'actrice et Raphaël, en postant des emojis de coeurs rouges.