Mélanie Thierry et Raphaël : Photo vintage de leur rencontre il y a 18 ans

Mélanie Thierry est au casting du film Da 5 Bloods de Spike Lee, disponible depuis ce vendredi 12 juin 2020 sur Netflix. À l'occasion de sa sortie, l'actrice a accordé une interview à Paris Match dans laquelle elle s'est confiée sur son couple. Elle est notamment revenue sur leur rencontre, déclarant : "J'avais 20 ans et lui 25 quand nous nous sommes connus. On a grandi et évolué ensemble. On est tellement liés, que, l'un sans l'autre, on a l'impression d'avoir un membre en moins."

De leur histoire d'amour sont nés deux enfants, Roman (12 ans) et Aliocha (6 ans). Lors du confinement, ils ont été mis à contribution par leur maman pour une séance photos pour Numéro magazine. Pour ce shooting en extérieur, Roman et Aliocha ont eu pour mission d'assurer les éclairages avec des panneaux faits maison avec de l'aluminium. Raphaël a quant à lui réalisé les photos. "@numeromagazine, quand on se débrouille en plein confinement, ça se termine avec mon mec derrière l'objectif, et les gosses réquisitionnés à la lumière. De l'aluminium scotché sur un plateau et ça fait l'affaire... #dafivebloods #spikelee", a partagé Mélanie Thierry sur Instagram.