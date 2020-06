Mélanie Thierry, son couple solide avec Raphaël : "On est tellement liés..."

Mélanie Thierry aurait dû présenter Da 5 Bloods au Festival de Cannes 2020, aux côtés de Spike Lee, son réalisateur, et président du jury. Mais la crise sanitaire a contraint à l'annulation de ce grand rendez-vous du cinéma. Rien de dramatique pour l'actrice française de 38 ans qui a découvert le résultat de Da 5 Bloods (sur Netflix le 12 juin) chez elle. Une situation qui lui a plutôt convenu. "J'aurais, bien sûr, préféré le voir dans la fièvre cannoise. Mais moi qui déteste les tapis rouges, être chez moi, allongée sur mon canapé, pas maquillée, en T-shirt et en jean avec une coupe de champagne à la main a été un vrai bonheur", confie-t-elle à Paris Match, dans le numéro du 11 juin. Dans ce même entretien, Mélanie Thierry évoque également son histoire d'amour avec Raphaël, qui dure depuis dix-huit ans.

Le chanteur voit en elle une "geisha combative". Sans aucun doute parce qu'elle a su s'imposer dans le monde du cinéma alors qu'elle n'était pas du tout issue de ce milieu et a su se faire un nom toute seule. Mélanie a toujours eu la crainte de voir sa carrière s'écrouler, se remémorant sans cesse un avertissement de Richard Berry, donné alors qu'elle n'avait que 16 ans : "Méfie-toi, Mélanie. Aujourd'hui, tu es jeune et belle, la caméra t'adore. Mais, un jour, tout ça va disparaître. Alors, travaille !"

L'actrice s'est remémoré sa rencontre avec Raphaël pour Paris Match : "J'avais 20 ans et lui 25 quand nous nous sommes connus. On a grandi et évolué ensemble, confie-t-elle. On est tellement liés, que, l'un sans l'autre, on a l'impression d'avoir un membre en moins." Mélanie Thierry et Raphaël se font depuis toujours extrêmement rares, "C'est peut-être le secret de notre longévité", avance la comédienne. Ensemble, ils ont fondé une famille composée de deux enfants, Roman (12 ans) et Aliocha (6 ans).

Nostalgique de leur rencontre, Mélanie Thierry a d'ailleurs publié une photo de cette époque sur Instagram le 9 juin 2020.