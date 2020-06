Mélanie Thierry, Raphaël et leur querelle en plein live : l'actrice explique

Le 12 juin 2020 sur Netflix, Mélanie Thierry sera de retour dans le nouveau film du réalisateur américain Spike Lee, Da 5 Blood. L'occasion pour l'actrice d'accorder une nouvelle interview au magazine Elle du 5 juin et de revenir sur son confinement en famille avec son compagnon, le chanteur Raphaël, et leurs deux enfants, Roman et Aliocha (11 et 6 ans).

Comme bon nombre d'artistes, Raphaël a profité de cette période de confinement pour s'essayer au concert à domicile, retransmis sur les réseaux sociaux. Un exercice pas forcément évident, surtout lorsqu'on organise ça dans sa cuisine, non loin de ses enfants... Dans une vidéo publiée sur Facebook le 7 avril dernier, l'interprète a ainsi amusé ses fans en étant interrompu par sa compagne et leurs jeunes trublions. Une première expérience particulièrement désagréable pour Mélanie Thierry : "Je n'ai pas du tout aimé, c'était très intrusif ! Mais c'était le premier live de mon mari, on n'était pas au point, explique-t-elle aujourd'hui. J'ai eu l'impression de passer pour la mégère qui gueule sur son mec pour qu'il fasse à manger... Mais bon, comme on a tous passé notre temps à faire la cuisine..."