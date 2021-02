Mélanie Thierry, sa mythique querelle avec Raphaël : "Tant mieux si ça fait marrer les gens"

Au mois d'avril dernier, en plein premier confinement, Raphaël avait eu envie d'égayer les coeurs bien ternes des millions de Français obligés de rester chez eux. Pour se faire, le chanteur de 45 ans avait proposé un live sur Facebook, depuis sa cuisine. Une prestation improvisée et faite maison qui n'avait pas vraiment plu à sa compagne, Mélanie Thierry. L'actrice de 39 ans était intervenue en plein live, alors que Raphaël lui avait au préalable demander de quitter l'espace pour sa vidéo. "Bah ouais, mais c'est pas une heure, tu es dans la cuisine, je dois faire à bouffer !", avait alors lancé Mélanie Thierry. Une scène de ménage en direct devenue culte.

Près d'un an plus tard, le sujet est de retour sur la table, au cours d'un entretien de la comédienne - à découvrir dans En thérapie d'Olivier Nakache et Eric Toledano (diffusion à partir du 4 février sur Arte et déjà disponible sur arte.tv) - pour Les Inrockuptibles.

Je suis celle qui peste et qui râle !

Bien que lassée que cette querelle avec son compagnon en plein confinement intéresse toujours, Mélanie Thierry s'est, malgré tout, une nouvelle fois expliquée. "Tant mieux si ça fait marrer les gens. Pour moi, cela reste une intrusion, même si c'est sympathique et que l'on voit que mon mec est une merveille de douceur, confie-t-elle aux Inrockuptibles (dont elle fait la couverture). Je suis celle qui peste et qui râle !"

Mélanie Thierry explique ensuite le buzz provoqué par cette vidéo, qui n'avait pas de quoi en être un pour elle : "Si on en a parlé, c'est parce que les gens se retrouvent comme s'ils étaient chez eux. Dans ces moments où l'on a rien à se foutre sous la dent, ça amuse la galerie."

Connue pour sa discrétion lorsqu'il s'agit de son couple ou de ses deux enfants, Roman (12 ans) et Aliocha (7 ans), nés de son amour pour Raphaël, Mélanie Thierry n'a pas aimé cette porte ouverte sur sa vie de famille. "Je ne cherche pas à être secrète mais je dirais que, malgré tout, cela ne regarde personne", conclut-elle sur le sujet.

Ce n'est pas la première fois que Mélanie Thierry s'explique sur cette querelle en live. "Je n'ai pas du tout aimé, c'était très intrusif ! Mais c'était le premier live de mon mari, on n'était pas au point", avait-elle expliqué au mois de juin au magazine ELLE. J'ai eu l'impression de passer pour la mégère qui gueule sur son mec pour qu'il fasse à manger... Mais bon, comme on a tous passé notre temps à faire la cuisine..."