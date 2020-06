Christophe - Sa veuve préfère revendre ses affaires : "Je ne peux rien garder !"

S'il y a bien un endroit dans lequel ses mots ne cesseront de résonner, c'est celui-ci : son appartement, situé dans un immeuble Art-déco du boulevard du Montparnasse, dans le 14e arrondissement de Paris. Et c'est avec beaucoup de nostalgie que Véronique Bevilacqua, l'épouse de Christophe, s'est rendue sur les lieux deux mois après le drame. Le chanteur est mort le 16 avril 2020. Admis à l'hôpital Cochin à cause d'une "forme sévère de Covid-19 sur un emphysème diffus", il a été transféré dans un établissement de Brest au sein duquel il a rendu son dernier souffle, seize jours plus tard. Reste désormais son âme entre les murs de son ultime demeure... ainsi qu'un tas impressionnant d'objets, de souvenirs.

Christophe était amateur de belles choses. C'est ce qu'a expliqué sa veuve sur les ondes de RTL. "On a été tous les deux des collectionneurs, de choses différentes même si tous les objets américains nous ont branchés tous les deux, a-t-elle précisé. On ne peut pas trouver tout ça sur une brocante !" L'appartement est d'ailleurs tellement plein que la famille a pris une grande décision, qui devrait ravir certains fans de l'artiste. "Moi, j'ai ma collection personnelle de juke-box, de postes, je suis blindée chez moi. Donc malheureusement, je ne peux rien garder, a-t-elle regretté. Ma fille, c'est pareil. Donc on va faire une vente aux enchères."

Pourquoi a-t-elle caché la maladie de Christophe ?

Pendant des jours, tout le monde a cru que Christophe était mort d'un emphysème pulmonaire, une maladie des voies aériennes discales. Ce qui n'était pas tout à fait faux. Mais c'est le coronavirus qui aura eu raison de lui, faisant très soudainement empirer son état de santé. "Je n'ai jamais voulu cacher le Covid, c'est juste que je ne le savais pas, rectifie toutefois Véronique Bevilacqua. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, c'était pour sa crise d'emphysème qui était assez importante. C'est ça qui a été un petit peu pénible, parce qu'il avait les poumons très attaqués..."

Un ultime hommage

La vente aux enchères mettra sans doute un peu de baume au coeur des nombreux déçus, ceux qui n'ont jamais pu dire adieu à Christophe, se contentant de déposer une rose en bas de son immeuble. Trois semaines après sa mort, le chanteur a été inhumé le jeudi 7 mai 2020 au cimetière du Montparnasse à Paris. Mais en raison des conditions très particulières imposées pour lutter contre la pandémie du coronavirus, personne n'a pu se rendre aux obsèques. Son épouse Véronique, sa fille Lucie, son frère Gérard, sa nièce, son manager et quelques proches collaborateurs ont assisté, seuls, à la cérémonie. "Moi, je ne ferai pas d'enterrement, il n'y aura personne. Je veux être peinard", avait-il prévenu, de son vivant, sur le plateau de Thé ou Café. Mais qu'à cela ne tienne, pour réconforter ceux qui n'ont pas eu la chance d'être présents, sa veuve prévoit d'organiser un hommage public. Voilà qui devrait lui permettre de reposer, comme il le fredonnait en 2016, dans un Océan d'amour...