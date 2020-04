Mort de Christophe à 74 ans : Pluie d'hommages, les stars sous le choc

Le chanteur Christophe est mort, le jeudi 16 avril 2020. L'interprète d'Aline est décédé d'un emphysème, une maladie pulmonaire. "Christophe est parti. Malgré le dévouement sans faille des équipes soignantes, ses forces l'ont abandonné", écrivent son épouse Véronique et sa fille Lucie dans un texte transmis à l'APF.

Daniel Bevilacqua, le vrai nom de l'artiste, avait été hospitalisé puis admis en réanimation le 26 mars dernier dans un hôpital parisien, puis transféré à Brest. Son entourage n'a jamais confirmé l'information du Parisien selon laquelle il avait été testé positif au Covid-19. Depuis l'annonce de la mort du chanteur, âgé de 74 ans, de nombreuses personnalités venant de tous milieux lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux et dans les médias.

À commencer par Jean-Michel Jarre, qui était son parolier. "Je perds un membre de ma tribu. C'était un des plus grands chanteurs français. C'était plus qu'un chanteur, c'était un couturier de la chanson. C'était un personnage unique. Il avait une fantaisie qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Et on ne peut pas lui dire au revoir à cause de ce putain de virus", a-t-il confié à l'AFP.

"On aura beau crier, il ne reviendra pas. Et c'est si triste", s'est émue Estelle Denis sur Twitter. "Laisse-moi encore te prendre en photo quand tu sens que tu es le plus beau des beaux bizarres, laisse-moi m'asseoir à tes côtés et rire aux éclats quand tu dis des choses dingues ou si belles, laisse-moi encore te piller au poker et rentrer à l'aube, jamais fatiguée de ta présence. Laisse-moi ne jamais t'oublier, mon cher. Je t'aime", a écrit Élodie Frégé. Carla Bruni, Marina Foïs, Laurence Boccolini, Laura Smet, Kool Shen (NTM), Nikos Aliagas, Benjamin Biolay... Ils ont tous rendu hommage à ce grand de la chanson française.