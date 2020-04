Christophe en réanimation et "sous sédation profonde" : sa femme s'exprime

Le 29 mars 2020, Le Parisien annonçait que Christophe (Daniel Bevilacqua de son vrai nom) avait été testé positif au Covid-19 et avait été placé en réanimation dans un hôpital de Paris, où il réside. La situation a évolué depuis, comme sa femme Véronique Bevilacqua l'a fait savoir à l'AFP ce vendredi 10 avril 2020.

Le chanteur de 74 ans, à qui l'on doit notamment les tubes Aline, Les Mots bleus et Paradis perdus, n'est à présent plus hospitalisé à Paris, mais en Bretagne. Il "est actuellement hospitalisé en réanimation à Brest", a indiqué son épouse à l'AFP, par le biais d'un communiqué. L'état de santé de son mari, déjà peu rassurant, ne s'est toujours pas amélioré : "Il est toujours intubé sous sédation profonde." "Je demande à la presse de ne pas déranger les équipes soignantes et de le respecter lui et sa famille, à savoir sa fille unique et moi-même", a conclu Véronique Bevilacqua. Christophe et sa femme sont les parents de Lucie, née en 1971, l'année de leur mariage. Le chanteur est également le père de Romain, né d'une liaison précédente avec Michèle Torr, mais qu'il n'a jamais reconnu.

En décembre dernier, lors d'une interview accordée à Paris Match dans le cadre de la sortie de Christophe Etc., volumes 1 et 2 - deux albums de reprises de ses propres chansons en duo avec de nombreux artistes, dont Étienne Daho, Laetitia Casta, Eddy Mitchell, Camille, Raphaël... -, Christophe s'était confié sur Lucie. "Je sais qu'on a une vraie complicité aujourd'hui. Quand elle me photographie, elle ne me rate jamais", avait-il partagé. Le chanteur considérait avoir toujours été présent pour sa fille, à sa façon : "J'ai toujours été là. Tous les étés, on allait deux mois en bateau avec elle et Véronique. Quand je faisais les plateaux délocalisés de RTL le week-end, elle venait avec moi. J'adorais l'avoir avec moi, sans sa mère. Je n'ai jamais culpabilisé parce que j'ai toujours pensé que le plus important était d'être soi-même."