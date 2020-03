Christophe : Touché par le coronavirus et en réanimation

Plus les heures passent et plus le nombre de personnes infectées par le Covid-19 augmente en France. Plus de 2300 en sont déjà mortes, dont le chanteur et saxophoniste camerounais Manu Dibango et l'ancien ministre Patrick Devedjian.

Un autre chanteur célèbre a été touché par le virus et se trouve en réanimation depuis quelques heures. Il s'agit du chanteur Christophe, 74 ans. Plusieurs proches de l'artiste, notamment connu pour ses titres Mots bleus, Aline et Paradis perdus, ont confirmé auprès du Parisien qu'il a été pris en charge dans un hôpital de Paris, où il habite, et qu'il a été testé positif au Covid-19. "Je l'ai eu au téléphone il y a trois jours et il allait bien", a témoigné un collaborateur, surpris d'apprendre son hospitalisation.

Comme de nombreux artistes, Christophe avait été contraint de reporter des concerts en raison de la pandémie de coronavirus. Alors qu'il devait se produire au Grand Rex les 29 et 30 avril prochains, l'ex-compagnon de Michèle Torr avait décalé ces deux concerts aux 28 et 29 septembre.

En décembre dernier, lors d'une interview accordée à Paris Match - dans laquelle il avait évoqué sa fille Lucie -, Christophe s'était confié sur le temps qui passe et les années qui défilent. Il se disait impuissant : "Avant, je te disais que je me foutais du temps qui passe. Mais là, je ne vais plus te le dire. Je vais avoir 75 piges. L'inconscience que j'ai toujours eue est en train de me quitter doucement."

Atypique dans son genre, mais toujours bien présent dans les bacs, Christophe a sorti en 2019 Christophe Etc., volumes 1 et 2, "deux albums de reprises de ses propres chansons en duo avec pléthore d'artistes proches ou aimés, dont Etienne Daho, Laetitia Casta, Eddy Mitchell, Camille, Raphaël...", comme le rappelle Le Parisien.