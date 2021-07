Cannes 2021 : Lou Doillon, Clotilde Courau, Jodie Turner-Smith... décolletés vertigineux en soirée

Le dimanche 11 juillet 2021 était une déclaration d'amour et de reconnaissance à toutes les femmes qui travaillent dans l'univers du septième art. Depuis plusieurs années, Kering est partenaire du Festival International du film de Cannes et organise l'évènement Woman In Motion : une série de conférences, une soirée prestigieuse et la remise de deux récompenses, la première pour une figure emblématique du cinéma - remportée par exemple en 2016 par Susan Sarandon et Geena Davis, iconique duo de Thelma et Louise -, la seconde réservée pour une personnalité prometteuse.

Après Yamina Benguigui, c'est Lou Doillon qui a occupé le centre de la salle de conférence le samedi 10 juillet. Quelques heures plus tard, sur un ton plus léger, les flashs crépitaient devant le photocall de la soirée Kering Women In Motion. Si le palmarès de cette année est encore méconnu, les photographes ont eu le temps de capturer les visages des invités cinq étoiles du jour. Une soirée mémorable marquée par les talents les plus purs et les tenues les plus folles.

Lou Doillon avait opté pour un décolleté impressionnant griffé Gucci. Sur les pas de la maîtresse de conférence, le gratin réuni en cette 74e édition du Festival de Cannes a volontiers défilé avant d'aller boire une coupette. Maggie Gyllenhaal, Sandor Funtek, Audrey Estrogou, Theo Christine, Vini Vivarelli, Clotilde Courau et Maxime Roy, Melissa George, Déborah François, Song Kang-ho, Albane Cleret, Jodie Turner-Smith (victime d'un sombre vol un peu plus tôt), la réalisatrice Julia Ducournau - Grave, Titane -, Noomi Rapace et son compagnon, Mati Diop, Elsa Zylberstein, Mélita Toscan du Plantier, Michael Covino, Andrea Arnold, Mounia Meddour, Alain Terzian et sa femme Brune de Margerie, Nour Arida, Barbara et Charly Sturm, Benoît Magimel et sa femme Margot Pelletier, Eva Husson, César Chouraqui, Elise Lallart et François Kraus, Meng Li, Anne Parillaud, Anaïs Demoustier, Mademoiselle Agnès, Tahar Rahim, Nicolas Seydoux, Nicolas Maury Matthew Postlethwaite, Maura Delpero, Yamina Benguigui, Shannon Murphy, Anne Berest, Fleur Pellerin et Francesca Andreoli, Kleber Mendonca Filho et Emile Lesclaux, Jean-François Palus et sa femme, Samuel Benchetrit étaient de la partie. Spike Lee, le président du jury, était quant à lui accompagné de sa femme Tonya Lewis Lee.