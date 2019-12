Benoît Magimel : Moment de tendresse avec Margot Pelletier aux Longines Masters

Marié à Margot Pelletier depuis le depuis le 10 novembre 2018, Benoît Magimel a deux filles, fruits de ses amours passées : Hannah, 19 ans, que l'acteur a eue avec Juliette Binoche, et Djinina, 8 ans, avec Nikita Lespinasse. "Je vois bien qu'elle comprend mieux le monde d'aujourd'hui que moi, expliquait-il à propos de son aînée au magazine Têtu. Mais parfois, elle est presque trop optimiste. Je veux qu'elle fasse de la boxe, je lui ai dit. Je veux qu'elle puisse se défendre face à ces mecs qu'on a élevés dans le culture de leur puissance." On attend de voir quelle pratique sportive il proposera à la plus jeune. Peut-être du saut d'obstacles à cheval, pour prendre de la hauteur...