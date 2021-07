Jane Birkin filmée par sa fille Charlotte Gainsbourg : "J'ai paniqué au point qu'on a tout arrêté"

Il aura fallu quatre ans à Charlotte Gainsbourg et Jane Birkin pour terminer le tournage du documentaire Jane par Charlotte. Fières et complices, mère et fille ont finalement présenté le film au deuxième jour du Festival de Cannes, le 7 juillet 2021, avec une montée des marches tout en légèreté. Pourtant, ce projet intime, parti d'un drame familial, est tout sauf léger.

"Pour Charlotte, ce film a commencé après six ans de séparation, enfin non, mais d'éloignement entre nous", Jane Birkin a-t-elle expliqué au Parisien, dans une interview dévoilée ce vendredi. En 2013, l'interprète britannique fait face au pire : la mort de sa fille Kate Barry, après une chute du haut de son appartement parisien, dans des circonstances qui restent floues. Si Jane Birkin s'appuie alors sur ses amis les plus proches pour tenir malgré le deuil, son autre fille Charlotte Gainsbourg préfère partir vivre à New York. Là-bas, le projet de documentaire sur sa mère se dessine.

"Au tout début, je me suis affolée. Charlotte avait un énorme bloc de papier avec toutes ses questions et j'avais peur que ce ne soit que des reproches sur une vie où je ne pouvais plus revenir en arrière parce que c'est trop tard, Jane Birkin a-t-elle confié. J'ai paniqué au point qu'on a tout arrêté pendant un an. Et après, on a eu un moment à New York tellement doux que j'ai vu qu'elle n'avait pas d'hostilité. Ça m'a tranquillisé au point que j'étais prête à devenir sa chose." Une première inquiétude que sa fille dit comprendre lors de cette interview.

Je ne voulais plus arrêter le film

Après une pause salvatrice de six ans, Charlotte Gainsbourg est finalement rentrée en France au printemps 2020, avec une folle envie de retrouver ses proches en pleine crise sanitaire. Mais la comédienne et interprète n'est pas au mieux de sa forme et souhaite interrompre le tournage de son documentaire. Finalement, soutenue par sa mère, la compagne d'Yvan Attal a tenu bon et bouclé les dernières prises avec entrain : "Il s'est passé quelque chose vers la fin. Je ne voulais plus arrêter le film, pour rester avec elle", a confié celle qui s'apprête à fêter ses 50 ans.

D'autant plus complices depuis ce projet baptisé Jane par Charlotte, mère et fille ont foulé le tapis rouge de Cannes bras dessus bras dessous, de larges sourires aux lèvres. Ben, Alice et Joe (24, 18 et 9 ans), les trois enfants de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, étaient même présents. Le public français va devoir patienter jusqu'au 27 octobre pour découvrir le film au cinéma.