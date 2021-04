Charlotte Gainsbourg : Son tendre hommage à sa défunte soeur Kate Barry, en ce jour si particulier

Ce 8 avril 2021, Kate Barry aurait eu 54 ans. Bien que la photographe ne soit plus de ce monde depuis maintenant sept ans, sa soeur Charlotte Gainsbourg a tout de même marqué cet anniversaire le temps d'une story Instagram. Particulièrement active sur le réseau social, l'interprète et comédienne s'est plongée dans l'album de famille pour en sortir quelques tendres clichés d'enfance.

Une mini Kate Barry enfant, la tête toute blonde et installée sur les genoux de sa célèbre maman Jane Birkin, puis quelques années plus tard, au côté de sa cadette en vacances, et enfin à l'âge adulte... Charlotte Gainsbourg a sobrement conclu cette plongée dans le passé avec la mention : "Kate Barry 8.4.1967 - 11.12.2013" Bien qu'elles n'aient pas le même père (Kate Barry était la fille du compositeur John Barry, Charlotte est la fille de Serge Gainsbourg), les deux soeurs ont grandi en étant proches, en partageant notamment de longues séances de jeu... dans un cimetière.

Les circonstances de la mort de Kate Barry resteront à jamais floues pour ses proches, puisqu'elle est décédée après avoir chuté du quatrième étage de son appartement parisien. La thèse du suicide n'a jamais pu être attestée. Un doute que Jane Birkin a récemment mis en chanson dans son dernier album, avec le tire Cigarette : "Ma fille s'est foutue en l'air et par terre on l'a retrouvée, chante-t-elle. A-t-elle ouvert la fenêtre ? En fait, pour chasser la fumée de cigarette, se questionne-t-elle. Mystère... peut-être est-ce un accident vraiment bête, qui sait..." A l'honneur lors de la dernière édition des Victoires de la musique, Jane Birkin (accompagnée de sa troisième fille Lou Doillon) avait également mentionné son aînée avec une vive émotion. Enterrée au cimetière du Montparnasse, Kate Barry a laissé derrière elle son fils Roman (né en 1987).