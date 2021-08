Mélanie Thierry chic et primée, Clémentine Célarié toujours aussi décontractée à Angoulême

La soirée de clôture du Festival du Film Francophone d'Angoulême a eu lieu le 29 août 2021. Cela fait près de quinze ans que cet événement fondé par Marie-France Brière et Dominique Besnehard récompense le cinéma français.

Cette quatorzième édition du festival a vu défiler nombre de stars. Rayonnante et récompensée pour le film La Vraie Famille de Fabien Gorgeart d'un Valois de l'actrice, Mélanie Thierry qui incarne dans la fiction une mère de famille d'accueil déchirée par le départ d'un petit garçon–, a fait une belle apparition. La compagne du chanteur Raphaël portait un chic pantalon noir complété d'un haut à rayures noir et blanc.

C'est plus décontractée, jean et top noir tacheté de blanc, que Clémentine Célarié s'est montrée. La comédienne a pris la pose aux côtés de Nadège Beausson-Diagne. Elles ont croisé Yves Lecoq, Joséphine Japy, Reda Kateb et un couple qui rayonnait d'amour : Robert Charlebois et Laurence Charlebois.

Autre apparition très remarquée car plutôt rare, celle d'Anne Parillaud qui était présente au Festival du Film Francophone d'Angoulême en qualité de présidente du jury des étudiants francophones. L'autre présidente, celle du jury, était Nicole Garcia qui ne s'est pas défait de son style chic et sobre : tee-shirt blanc et pantalon et veste de costume noir.

36 000 places ont été écoulées pour environ 70 films projetés depuis mardi (contre 27 000 en 2020), un bilan qui le rapproche des 40 000 cinéphiles de l'avant-pandémie ce qui est une bonne nouvelle.

Le palmarès du 14e festival du film francophone d'Angoulême :

Valois de Diamant : Une histoire d'amour et de désir de Leyla Bouzid

Valois du Jury : La Vraie Famille de Fabien Gorgeart

Valois du public : Boîte noire de Yann Gozlan

Valois des étudiants francophones : Petite nature de Samuel Theis

Valois du scénario : Rachel Lang pour Mon légionnaire

Valois René Laloux (court métrage d'animation) : C'était pas du Bourgogne de Mathias de Panafieu

Valois de la musique : Olivier Alary pour La Nuit des rois de Philippe Lacôte

Valois de la mise en scène : La Nuit des rois de Philippe Lacôte

Valois de l'actrice : Mélanie Thierry dans La Vraie Famille

Mention spéciale : Ina Marija Bartaité dans Mon légionnaire de Rachel Lang

Valois de l'acteur : Sami Outalbali dans Une histoire d'amour et de désir

Valois Rothschild Martin Maurel décerné à un producteur par des distributeurs : Laetitia Galitzine et Aurélie Rouvière pour Antoinette dans les Cévennes