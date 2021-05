Raphaël évoque les difficultés de son couple avec Mélanie Thierry : "Il y a des hauts, il y a des bas"

Raphaël a sorti son neuvième et nouvel album en mars dernier après l'avoir reporté à maintes reprises. Il a travaillé dessus pendant le confinement malgré les aléas de la vie confinée en famille, les prises de becs, les imprévus. On se souvient notamment d'un live dans sa cuisine, diffusé sur les réseaux sociaux, durant lequel Mélanie Thierry avait fait irruption, agacée de ne pouvoir accéder à la pièce. Mais c'est aussi ça, la recette de leur bonheur. Les tourtereaux se sont rencontrés en 2002 et ont eu deux enfants : Romain, né le 24 mai 2008 et Aliocha, né le 31 décembre 2013. Que demander de plus ?