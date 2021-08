Sean Penn : Papa fier avec sa fille Dylan Penn, sublime en robe scintillante

Pour Sean Penn, le cinéma est une affaire de famille ! Ses deux enfants, Dylan et Hopper Penn, jouent dans son film, Flag Day. L'aînée en continue la promotion avec son papa. Après le Festival de Cannes, elle s'est faite belle pour une nouvelle avant-première...

C'est au siège du Directors Guild of America, à Los Angeles, qu'a eu lieu l'événement ! Mercredi 11 août 2021, le syndicat a accueilli la projection du film Flag Day, réalisé par et avec Sean Penn. L'acteur et réalisateur de 60 ans n'était pas entouré de tout son cast. Seuls deux de ses acteurs, Dylan Penn et Katheryn Winnick, étaient présentes à ses côtés.

Maquillée en Chanel, habillée d'une robe scintillante Dolce & Gabbana et chaussée de sandales argentées Jimmy Choo, Dylan Penn a aveuglé les photographes et spectateurs de la projection. L'actrice de 30 ans a chaleureusement embrassé Sean Penn à son arrivée. Père et fille ont ensuite retrouvé Katheryn Winnick, craquante en petite robe jaune Emilia Wickstead.