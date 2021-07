Cannes 2021 : Sean Penn en famille, Mélanie Laurent renversante au bras de Tahar Rahim

Nouveau soir de montée de marches à Cannes ! Samedi 10 juillet 2021, Sean Penn a défendu son film, Flag Day, en compétition. L'acteur et réalisateur américain de 60 ans a reçu le soutien de ses enfants, Dylan et Hopper Penn. Il a également fait sortir certains membre du jury Mélanie Laurent et Mylène Farmer, canons aux bras de Tahar Rahim...

Samedi soir, le Palais des Festivals a accueilli quatre nouvelles montées des marches. Celle du cast de Flag Day, le film en compétition réalisé et avec Sean Penn, a eu lieu entre celles des films De son vivant et Suprêmes NTM. L'acteur et réalisateur de 60 ans s'est présenté sur le tapis rouge aux côtés de ses deux acteurs et partenaires à l'écran, ses enfants Dylan et Hopper Penn (30 et bientôt 28 ans, nés de son mariage à Robin Wright) et Katheryn Winnick.

Pour l'occasion, les deux femmes s'étaient méticuleusement préparées ! Elles étaient respectivement vêtues de robes Chanel (collection Métiers d'art 2020-2021, "Le Château des dames") et Stella McCartney, contribuant ainsi au défilé de stars sur les marches de ce 74e Festival de Cannes. Comme Dylan et Katheryn, Mélanie Laurent et Mylène Farmer se sont également distinguées.

Les membres du jury en compétition du Festival enchaînent les projections et ont poursuivi leur marathon samedi soir. Mélanie Laurent avait troqué son costume Celine de la veille pour une robe en mousseline de soir rouge Christian Dior (collection Haute Couture printemps-été 2020). Mylène Farmer, elle, avait enfilé une robe noire bustier et fendue sur la jambe gauche, conçue par Ann Demeulemeester. Arrivées aux bras de Tahar Rahim, élégant en costume noir Louis Vuitton, les deux femmes ont fait sensation auprès des photographes présents.

Le président du jury, Spike Lee et son épouse Tonya, Oliver Stone et son épouse Sun-Jung Jun, Jimmy Jean-Louis et l'artiste JR étaient également de la partie. Tous ont tenu à découvrir Flag Day, inspiré de faits réels et de l'histoire de John Vogel. Sean Penn incarne l'ancien braqueur. Sa fille Dylan Penn interprète le personnage de Jennifer, la fille de John Vogel.