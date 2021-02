Robin Wright : Le jour où elle s'est faite braquer avec Sean Penn et les enfants

Interrogée par le magazine Public pour faire la promotion de son prochain film comme actrice et réalisatrice, intitulé Land, Robin Wright en a profité pour regarder dans le rétroviseur de sa vie privée et professionnelle. La star a notamment évoqué sa vie à Los Angeles, avec son charmant mari français, alors qu'elle n'apprécie pas franchement ce coin de Californie...

Dans les pages du magazine, Robin Wright s'explique sur un moment terrifiant vécu il y a plusieurs années, dans les rues de Los Angeles. "J'y suis davantage par contrainte professionnelle que par conviction. C'est une ville que je ne porte pas spécialement dans mon coeur depuis que j'y ai vécu une mauvaise expérience", dit-elle. Et la star de la série House of Cards, de poursuivre : "A l'époque, je vivais encore avec Sean [Penn, son mari de 1996 à 2010, NDLR]. Nos enfants, Dylan et Hopper, étaient très jeunes. Et un jour, sur la route, nous avons été braqués en voiture. A ce moment-là, je me souviens m'être dit : 'Robin, tu ne peux plus rester ici.' Et nous avons immédiatement plié bagage."

Robin Wright, originaire du Texas, a alors posé ses valises avec son clan beaucoup plus haut dans l'état de Californie. "On a pris la direction de Marin County, à quelques encablures du Golden Gate Bridge à San Francisco. Là-bas, la vie était simple, nous ne fermions jamais notre porte à clef. Nous y sommes restés seize ans", a-t-elle ajouté, nostalgique. Il faut dire que Los Angeles, bien que globalement sûre, est une ville où règne d'immenses inégalités créant ainsi des situations dramatiques avec des populations démunies, cédant à la violence pour survivre. C'est ainsi que le quartier de Skid Row est par exemple devenu un ghetto à éviter à tout prix.

