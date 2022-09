Robin Wright divorce de son beau Français qui a 18 ans de moins qu'elle

Parfois les plus belles histoires ont une fin, c'est le cas pour la romance entre Robin Wright (56 ans) et son beau mari français Clément Giraudet (38 ans). Une idylle qui n'aura duré que quatre ans.

Selon TMZ, l'actrice et ancienne star de la série House of cards a demandé le divorce jeudi 22 septembre. Mais en réalité, comme le dévoilent les documents, la séparation du couple date du 31 juillet. Cela fait donc deux mois qu'ils ne forment plus un couple. La raison ? Comme c'est souvent le cas chez les stars il est avancé des "différends irréconciliables". Les ex-époux se quittent sans scandale puisqu'aucun des deux ne se battra pour obtenir de l'argent de l'autre.

Le couple s'était discrètement marié en 2018 et l'actrice semblait très amoureuse de son compagnon qui n'est autre que directeur des relations VIP chez Saint-Laurent. "J'ai trouvé le grand amour et je ne peux pas être plus heureuse sur le plan personnel. Je savoure d'autant plus ce bonheur que j'ai mis du temps pour le trouver ! J'aime tellement les Français que je me suis mise à soutenir le PSG. C'est vous dire !", avait déclaré il y a un an l'actrice qui a fait ses débuts dans le milieu du mannequinat en France. D'ailleurs, la première fois qu'ils ont été aperçus ensemble, c'était en septembre 2017 dans les tribunes du Parc des Princes lors d'un match du PSG en Champions League.

Dans cette même interview accordée au magazine Public, elle précisait également être "très "tactile" avec son (ex) mari. Inutile donc de préciser que l'annonce de ce divorce a de quoi étonner.

Robin Wright aime tellement la France qu'elle avait décidé d'épouser Clément Giraudet dans l'Hexagone. La cérémonie avait eu lieu en petit comité dans un esprit très bohème à la Roche-sur-le-Buis, dans la Drôme.

C'est la troisième fois que Robin Wright voit son mariage tomber à l'eau. Elle était auparavant mariée à sa covedette de Santa Barbara, Dane Witherspoon. Son deuxième mariage, et de loin le plus connu, était avec Sean Penn, avec qui elle a eu deux enfants, Dylan (née en 1991) et Hopper (né en 1993).