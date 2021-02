Robin Wright : Amusantes confidences sur sa vie avec son beau mari français

Après deux médiatiques histoires de coeur, avec Sean Penn puis avec Ben Foster, c'est donc dans les bras d'un inconnu du show-business que Robin Wright vit sa nouvelle romance. L'heureux élu se nomme Clément Giraudet. Le couple s'est d'ailleurs discrètement marié en 2018. Avec lui, elle assure avoir trouvé le grand amour...

Interrogée par Public, pour la promotion de son prochain film intitulé Land - dont elle est la réalisatrice et qui est passé sur les écrans du festival de Sundance -, Robin Wright a fait le point sur son parcours. La star, aujourd'hui âgée de 54 ans, a notamment raconté avoir vécu un an en France dans sa jeunesse après avoir eu le bac et que c'est dans notre pays qu'elle avait commencé le mannequinat avant de se lancer dans une carrière d'actrice. De nos jours, c'est tout autre chose qui la rattache à l'hexagone : l'amour. En effet, elle est mariée à un frenchie ! "J'ai trouvé le grand amour et je ne peux pas être plus heureuse sur le plan personnel. Je savoure d'autant plus ce bonheur que j'ai mis du temps pour le trouver ! J'aime tellement les Français que je me suis mise à soutenir le PSG. C'est vous dire !", a-t-elle confié.

Et Robin Wright de pousser un peu encore ses confidences sur sa vie de couple avec le charmant Clément Giraudet : "J'aime également prendre la main de mon mari. Croyez-moi je suis très tactile !" De quoi sans doute ravir son amoureux, en charge des relations VIP de chez Saint Laurent pour l'international. Le couple peut d'ailleurs pleinement profiter de cette vie à deux, à Los Angeles, puisque les enfants de Robin sont grands et travaillent désormais eux aussi dans le cinéma. Pour rappel, elle est la maman de Dylan (née en 1991) et Hopper (né en 1993), issus de son histoire passée avec Sean Penn.

Les confidences intégrales de Robin Wright sont à retrouver dans Public, édition du 26 février 2021.