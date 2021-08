Julia Roberts amoureuse : Sortie complice avec son mari Daniel Moder

Julia Roberts et Daniel Moder se sont rencontrés en 2000, sur le tournage du film Le Mexicain. La comédienne en était l'héroïne et Daniel y était assistant caméra. À l'époque, les deux amoureux étaient en couple ; Julia sortait avec l'acteur Benjamin Bratt et Daniel Moder était marié à Vera Steimberg. Ils ont divorcé en 2001, année de sortie du film.

Julia Roberts et Daniel Moder se sont unis le 4 juillet 2002 à Taos, dans l'État du Nouveau-Mexique. Ils sont parents de trois enfants, les jumeaux Hazel et Phinnaeus (16 ans) et Harry (14 ans).

Julia Roberts a également été mariée avant de dire "Je le veux" à Daniel Moder. Elle fut la femme du chanteur Lyle Lovett, entre 1993 et 1995. Julia a également failli épouser Kiefer Sutherland, qu'elle avait rencontré sur le tournage du film L'Expérience interdite en 1990. Moins d'un an plus tard, les deux ex avaient décidé de se marier. Julia avait finalement décidé de tout annuler, trois jours seulement avant l'heureux événement.