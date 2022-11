Julia Roberts fête les 18 ans de ses jumeaux : rare photo de Hazel et Finn pour marquer le coup

Si Julia Roberts possède une carrière exceptionnelle au cinéma, elle est également maman de trois enfants, Henry ainsi que les jumeaux Hazel et Finn, tous nés de son union avec le directeur de photographie Daniel Moder. "Je suis une maman stricte. Je ne pique pas forcément de grosses colères, mais je pense qu'il est important d'imposer des limites aux enfants. Je ne les punis pas vraiment, je préfère en discuter avec eux. Je pense que mon visage autoritaire est une punition suffisante", confiait-elle à The Sun en 2020 à propos de son rôle de mère et l'éducation de ses trois fils.

Le 13 avril dernier, cette fois-ci auprès d'Extra, elle s'exprimait sur ses deux grands, au sujet de leur entrée à l'université. "C'est un peu vertigineux. Je suis complètement enthousiaste pour eux. C'est vraiment passionnant, et je n'ai pas eu la chance d'avoir une expérience universitaire. Donc, voir comment ça va se passer pour eux est fascinant", avait-elle estimé, en se confiant au passage sur son déménagement avec sa famille au nord de la Californie pendant le confinement, alors qu'ils vivaient jusqu'ici aux abords de Hollywood.

Tout le monde semble bien et heureux

"Nous avons toujours senti que nous vivions en quelque sorte en dehors de Los Angeles (...) Je pense que déménager avec trois adolescents pendant une pandémie n'est pas pour les âmes sensibles mais nous avons réussi et tout le monde semble bien et heureux", avait-elle expliqué, elle qui doit désormais s'habituer à voir ses deux aînés grandir et s'épanouir loin du cocon familial. Chose jamais évidente à digérer pour une maman.

D'ailleurs, la grande amie de George Clooney s'est montrée un brin nostalgique ce lundi 28 novembre, à l'occasion de leurs 18 ans, en postant un cliché vintage d'elle et ses jumeaux dans sa cuisine. "Je vous aime", a-t-elle écrit, alors qu'on l'aperçoit les cheveux noués, dans une robe aux bretelles tombantes, en train de tenir l'un d'entre eux en couche-culotte. Au premier plan de la photo, l'autre bébé se tient de dos, assis sur une table remplie de jouets pour enfants.