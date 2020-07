Julia Roberts et Danny Moder : bisou et malice pour leurs 18 ans de mariage

"Eh ben ça alors !" C'est en substance la manière dont on pourrait traduire les deux tout petits mots, contractés en un hashtag, "#heckyes", que Julia Roberts a accolés à une photo d'elle en train de déposer un baiser sur la joue de son époux Danny Moder samedi 4 juillet 2020, jour de leur 18e anniversaire de mariage.

A l'inverse de ses tribulations sentimentales à l'écran en superstar de romcoms cultes (Pretty Woman, Coup de foudre à Notting Hill, Just married ou presque...), mais aussi de ses jeunes années émaillées de relations éphémères avec maints collègues (Jason Patric, Liam Neeson, Kiefer Sutherland, Dylan McDermott ou encore Matthew Perry), l'actrice de 52 ans savoure la solidité de son histoire d'amour avec Daniel Moder, 51 ans, née en 2000 sur le tournage du film Le Mexicain... alors que l'un et l'autre étaient déjà en couple par ailleurs. Julia fréquentait depuis 1998 l'acteur Benjamin Bratt, tandis que le caméraman qui lui avait tapé dans l'oeil était quant à lui carrément marié ! Un an plus tard, Danny demandait le divorce à son épouse Vera Steimberg et, l'affaire étant rondement menée, il ne tardait pas à se remarier avec la nouvelle élue de son coeur dans les mois qui suivaient, le 4 juillet 2002, dans le ranch qu'elle possédait au Nouveau-Mexique. Cupidon a eu raison de forcer la porte : 20 ans après le coup de foudre, qui a engendré trois enfants (les jumeaux Hazel et Phinnaeus, 15 ans, et Henry, 12 ans), la magie opère toujours !

"Chaque jour, quand il franchit le seuil de la porte, c'est comme un rêve qui se répète. Je me dis : "Ah, le revoilà !"", confiait d'ailleurs en 2017 Julia Roberts, avec tendresse, dans de rares confidences faites au magazine People. Et, en 2018, elle livrait sur le plateau de l'émission Extra certains des secrets du couple qu'elle forme avec celui qu'elle voit comme un "être humain génial" : les baisers et le fun ! La photo qu'elle a choisie pour leurs 18 ans de mariage, ce selfie d'un naturel et d'une simplicité délectables, semble en être une parfaite illustration. Heck yes ! Que le rêve continue à se répéter longtemps encore...