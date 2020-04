Julia Roberts et Danny Moder : Une histoire d'amour bien particulière...

Ça n'était pas gagné d'avance ! Julia Roberts est mariée à Daniel Moder depuis l'année 2002 et fêtera, dans ses bras, leurs noces de turquoise (18 ans) en juillet prochain. Pourtant, quand leurs chemins se sont croisés, les choses n'avaient pas l'air aussi simples. La comédienne n'était pas célibataire... son futur époux non plus. L'histoire remonte à l'an 2000, celle du fameux "bogue" et du tournage du film The Mexican. La belle américaine y incarnait Samantha Barzel auprès de Brad Pitt sous l'oeil attentif d'un certain membre de l'équipe, un directeur de la photographie, marié jusqu'au cou.

Julia Roberts a connu plusieurs histoires d'amour dans le monde merveilleux du cinéma. Coté acteurs, elle a roucoulé auprès de Jason Patric, Liam Neeson, Kiefer Sutherland, Dylan McDermott (American Horror Story) –, ou encore Matthew Perry le héros de la série Friends. À l'époque où elle a rencontré Daniel Moder, elle était en couple avec Benjamin Pratt... ce qui ne l'a pas empêchée de craquer pour un autre. Elle s'est toutefois armée de patience et a attendu que Monsieur finalise son divorce, un peu plus d'an plus tard, pour l'épouser au Nouveau Mexique. Il s'agit du deuxième mariage de l'actrice, qui avait déjà dit "oui" au chanteur de country Lyle Lovett.