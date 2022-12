Julia Roberts recouverte de George Clooney, le duo plus proche que jamais... littéralement !

En voilà une qui soutient ses proches dès qu'elle en a l'occasion... et de manière très originale ! Le dimanche 4 décembre 2022, Julia Robert est venue assister à la 45e cérémonie des prix annuels du Kennedy Center. Si elle avait accepté de se rendre dans le grand centre culturel, c'est avant tout pour applaudir son confrère et ami George Clooney, qui faisait partie de la liste des récompensés avec Bono et son groupe U2, l'autrice-compositrice-interprète Amy Grant, la chanteuse légendaire de soul et gospel Gladys Knight, l'irlandais The Edge - David Howell Evans de son vrai nom -, Adam Clayton, Tania León et Larry Mullen Junior.

Si quelqu'un avait un doute, concernant la raison de sa venue, Julia Robert a mis les choses au clair de manière très simple. La tenue qu'elle avait choisie pour assister à la remise des prix ? Une robe en soie noire recouverte de portraits de George Clooney. En scrutant le tissu de plus près, on reconnait l'acteur - qui présentera prochainement son nouveau film en tant que réalisateur, The Boys in the Boat, en 2023 - à différentes époques, notamment quand il incarnait le Dr Doug Ross dans la série Urgences. Aucune trace, en revanche, de son passage non assumé dans le très mauvais Le retour des tomates tueuses... quelle bonne amie, cette Julia !