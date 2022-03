Joe Biden et sa femme Jill : le couple présidentiel partage un rare baiser en public

Depuis qu'il a repris les commandes du pays en janvier 2021, après la défaite de Donald Trump quelques mois plus tôt à la présidentielle, le démocrate Joe Biden a du pain sur la planche. Non content de multiplier les sanctions américaines contre la Russie de Vladimir Poutine en raison de l'invasion de l'Ukraine, il doit aussi gérer les affaires quotidiennes de son pays. Dès qu'il en a l'occasion, il retrouve sa femme Jill pour quelques moments de complicité.

Mardi 15 mars, Joe Biden participait à l'évènement Equal Pay Day (une paye égale pour tous) dans le cadre du Women's History Month, organisé depuis la salle East Room de la Maison Blanche, à Washington. Le président américain âgé de 79 ans était accompagné pour l'occasion de sa femme, la première dame Jill Biden. Cette dernière, d'humeur printanière en robe blanche et long manteau lila, a notamment échangé un rare baiser public avec son époux. Un joli moment intime de la part du couple présidentiel, marié depuis 1977.

Auparavant, le chef d'État avait été marié une première fois à Neilia Hunter, malheureusement morte dans un accident de voiture survenu à Wilmington, dans l'Etat du Delaware (dont Joe a été le sénateur pendant 36 ans !). Elle était la maman de ses trois premiers enfants, Beau (décédé d'un cancer du cerveau), Hunter et Naomi (morte lors de l'accident de voiture). Avec sa seconde épouse, il est devenu l'heureux papa d'Ashley. Il est également grand-père de sept petits-enfants !

Joe Biden, réputé pour ses gaffes légendaires et dont la santé parfois déclinante suscite inquiétude et moqueries aux Etats-Unis, affiche une tendre complicité avec sa femme Jill qui n'a rien à voir avec l'ex-couple présidentiel. En effet, entre Donald et Melania Trump - devenue quasi invisible depuis des mois - les relations semblaient plutôt fraîches ! Il n'était ainsi pas rare de voir l'ancien président républicain se prendre des vents de la part de son épouse quand il cherchait par exemple à lui tenir simplement la main en public...