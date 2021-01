Joe Biden très ému : une larme coule alors qu'il évoque la mort de son fils Beau

Début de mandat difficile pour le nouveau président des Etats-Unis. Une partie de l'Amérique s'est soulevée contre sa victoire en envahissant le Capitole de Washington au début du mois, mais Joe Biden prendra bien les pouvoirs le 20 janvier 2021. À quelques heures de la cérémonie d'investiture, le représentant démocrate a toutefois eu une pensée tendre, pour son fils Beau, qui avait lui aussi de grandes ambitions politiques. Il est, hélas, mort en 2015 d'un cancer du cerveau.

C'est lui que l'on devrait être en train de présenter comme étant le nouveau président

Une larme a coulé le long de sa joue en plein discours, sur l'estrade du Major Joseph R. "Beau" Biden III National Guard Center - nommé ainsi en la mémoire du disparu. Quelques heures avant de devenir l'homme le plus puissant des Amériques, Joe Biden a tenu à remercier ses équipes tout en honorant le souvenir de son fils aîné. "Mesdames et messieurs, je n'ai qu'un regret dans la vie, a-t-il expliqué. C'est de savoir qu'il n'est plus là. Et c'est lui que l'on devrait être en train de présenter comme étant le nouveau président."

Avant de disparaître, à l'âge de 46 ans, Beau Biden était le procureur général de l'État du Delaware. Il avait pour ambition de se tourner vers la politique... quand la vie en a décidé autrement. C'est finalement son père qui sera le 46e président américain. Le mardi 19 janvier 2021, Joe Biden et son épouse Jill ont passé la soirée dans la Blair House en attendant d'investir la Maison-Blanche. Donald Trump quitte les lieux le 20 janvier. Il a organisé une cérémonie de départ en l'honneur de son propre mandat dans le Maryland, choisissant de ne pas assister à l'investiture de son successeur et brisant ainsi une tradition historique.

Joe Biden aura certainement une pensée pour les deux autres femmes de sa vie en montant les marches du monument. S'il a retrouvé l'amour dans les bras de Jill, qu'il a épousé en 1977, il a perdu sa première femme Neilia et leur fille de 13 mois, Naomi Christina, en 1972 dans un accident de la route. Dans ce même véhicule, Beau et Hunter, ses deux fils, avaient survécu. L'investiture du 46e dirigeant des Etats-Unis sera donc, plus que jamais, teintée d'émotions...