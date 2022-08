Joe Biden : Son fils Hunter justifie son obsession pour son pénis par un trouble particulier...

Fils à scandales, Hunter Biden réapparaît dans les tabloïds de manière embarrassante une nouvelle fois. Le cadet du président des Etats-Unis, accusé d'avoir dépensé plus de 30 000 dollars pour s'offrir les services de prostituées russes entre 2018 et 2019, sans parler de ses addictions multiples, est dans les colonnes du New York Post en raison de son pénis et des commentaires qu'il fait à son propos dans des messages personnels sur son ordinateur.

Hunter Biden a déclaré que son obsession des selfies nus était la conséquences d'une dysmorphophobie, soit la croyance maladive d'avoir un problème dans son corps. C'est ce qui est ressorti de notes de son disque dur. "J'adore avoir besoin d'être rassuré sur le fait que mon grand pénis de 23 centimètres était vraiment grand... Ça doit sembler bizarre mais c'est de la dysmorphophobie... Je sais que mon pénis est presque deux fois plus grand que la taille moyenne", a écrit le fils de Joe Biden le 12 juillet 2018. Ce message a été retrouvé dans le disque dur d'un ordinateur qu'il a laissé chez un réparateur Delaware en avril 2019.

Dans le contenu de son Macbook Pro, outre ses accords troubles en matière de business, on trouve donc bien souvent de la pornographie, des selfies nus et des images de son sexe en érection. Un mois après avoir écrit ce message, Hunter Biden avait publié une série de photos de lui en plein rapport sexuel avec une femme inconnue.

Le message en question fait partie d'écrits sur le comportement de la veuve de son frère Beau, décédé en 2015 d'une tumeur au cerveau, Hallie, et avec qui il a entamé une tumultueuse relation. Pour la thérapeute Alyson Cohen interrogée par le Post, Hunter Biden fait de son pénis un révélateur de son estime de soi et c'est pourquoi il était très marqué par le fait que Hallie ne lui aurait pas donné assez d'importance selon lui.

"Toute transgression de sa part est pardonnée parce qu'on sait tous qu'elle était sous l'emprise de Hunter. Elle n'avait jamais agi comme ça. Dieu sait que ce Hunter fait maintenant", avait-il écrit en décrivant l'attitude de sa belle-soeur comme sadique, insultant soi-disant régulièrement sa "virilité" afin de toucher son égo. À l'époque où il avait écrit ce message, Hunter Biden gagnait beaucoup d'argent grâce à son poste au sein de la compagnie énergétique ukrainienne Burisma. Celui qui a eu trois filles avec Kathleen Buhle est aujourd'hui marié à la réalisatrice Melissa Cohen, mère de son fils Beau Jr. Depuis 2020, il s'occupe d'une production artistique.