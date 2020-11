Hunter Biden : Le fils du président a été en couple avec la veuve de son frère Beau

L'essentiel, c'est que ça reste en famille. Il y a quelques années, le clan Biden a assisté à la naissance d'une histoire d'amour qui aurait pu être peuplée d'embûches. En 2015, le 46e président des Etats-Unis a perdu son fils Beau, mort d'un cancer du cerveau à l'âge de 46 ans. Et quelques mois plus tard, il a constaté un rapprochement romantique entre Hallie, l'épouse du défunt et mère de ses enfants, et son autre fils Hunter. Un véritable scénario de tragédie grecque qui a pourtant connu une jolie tournure.

Cette idylle a débuté deux ans après la mort de Beau Biden. Quitte à donner sa bénédiction au couple, Joe Biden l'avait alors fait dans un communiqué officiel. "Nous avons tous de la chance que Hunter et Hallie se soient retrouvés alors qu'ils remettaient leur vie en ordre après une telle tristesse, expliquait-il, comme le rappelle le magazine Gala. Ils ont le soutien total de Jill [l'épouse du président] et moi, et nous sommes heureux pour eux." Le principal intéressé s'était, quant à lui, tourné vers la partie potins du New York Post, le célèbre Page Six, pour clarifier les choses.

"Hallie et moi sommes incroyablement chanceux d'avoir trouvé l'amour et le soutien que nous avons l'un pour l'autre dans une période aussi difficile." Hallie Biden avait eu deux enfants avec Beau Biden. Nathalie... et Hunter, le nom de son beau-frère devenu son compagnon. Malheureusement, ce chapitre s'est rapidement clos pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est auprès de la réalisatrice sud-africaine Melissa Cohen que Monsieur coule des jours paisibles.

Une vie teintée de deuil

Le 7 novembre 2020, Joe Biden a été élu président des Etats-Unis, faisant remporter la victoires aux démocrates contre les républicains de l'Amérique de Trump. Un évènement historique qu'il aurait aimé célébrer entouré de certains proches qui, hélas, ne sont plus là pour l'épauler. En 1972, l'homme politique a notamment perdu sa femme Neilia et leur fille de 13 mois, Naomi Christina, dans un accident de voiture. Dans ce même véhicule, Beau et Hunter avaient survécu...