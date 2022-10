"Où allons-nous ?" : Images inquiétantes de Joe Biden, sa santé mentale déclinante ?

Dans moins d'un mois, Joe Biden va célébrer ses 80 ans. Un âge avancé pour un homme qui est à la tête de l'une des plus grandes puissances de la planète, d'autant plus que sa santé fait l'objet d'interrogations depuis les élections présidentielles de 2020. Une vidéo qui a récemment fait surface amplifie les inquiétudes et les attaques de la part du camp républicain.

Filmé lors de la célébration de l'ouvrage d'un jardinier de la Maison-Blanche le 24 octobre dernier durant laquelle le dirigeant a planté un arbre, Joe Biden a quitté ensuite son pupitre en se demandant : "Où allons-nous ?" Semblant totalement perdu, il avait littéralement l'air d'être sur une autre planète, obligeant ses collaborateurs à le remettre sur le droit chemin. De quoi alimenter les craintes - ou les critiques - sur sa santé mentale. Quelques jours plus tôt, le mari de Jill et père de quatre enfants semblait aussi égaré, après avoir fait un discours à Pittsburgh. Tandis qu'il avait, récemment aussi, "oublié" qu'une parlementaire, Jackie Walorski, était décédée en s'adressant à elle lors d'une allocution au mois de septembre.

Régulièrement, des Républicains - au premier rang desquels l'ancien président Donald Trump, qui n'avait pas reconnu sa défaite en 2020 et se rapproche d'une candidature aux primaires pour 2024 - dépeignent un Joe Biden quasiment sénile, incompétent et manipulé par l'aile gauche des démocrates. Ronny Jackson, un ancien médecin de la Maison Blanche sous Trump, qui avait laissé entendre que le milliardaire pourrait vivre jusqu'à 200 ans, a dit sur Fox News que l'actuel président souffrait de "troubles cognitifs". En novembre, un examen médical complet avait conclu que Joe Biden était "robuste" et "apte" à exercer ses fonctions.

Agenda crucial aux USA

Du droit à l'avortement à l'immigration, en passant par l'inflation, la criminalité ou la défense de la démocratie : les préoccupations des électeurs américains sont diverses mais certaines vont peser plus lourd que d'autres au moment de voter le 8 novembre. A deux semaines d'élections législatives cruciales pour la suite du mandat de Joe Biden, les républicains semblent bien placés pour priver le président démocrate de sa majorité au Congrès.

L'ex-locataire de la Maison Blanche Donald Trump, cerné par les enquêtes parlementaires ou judiciaires, s'est jeté à corps perdu dans la campagne, multipliant les meetings à travers le pays. Ces élections font office de test grandeur nature pour l'avenir politique du milliardaire républicain, qui flirte ouvertement avec une candidature à la présidentielle de 2024. Joe Biden répète lui aussi avoir l'"intention" d'être à nouveau candidat, préfigurant un possible remake du duel de 2020.