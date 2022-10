Diaporama : "Où allons-nous ?" : Images inquiétantes de Joe Biden, sa santé mentale déclinante ?

9 / 10

Le vice-président américain Kamala Harris, le président américain Joe Biden et le Secrétaire américain à l'éducation Miguel Cardona écoutent lors d'une réunion du groupe de travail sur l'accès aux soins de santé génésique à la Maison Blanche, le 4 octobre 2022.

United States Vice President Kamala Harris, US President Joe Biden and US Secretary of Education Miguel Cardona listen during a meeting of the Task Force on Reproductive Healthcare Access in the the State Dining Room of the White House. October 4th, 2022. © Purepeople BestImage