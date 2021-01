Invasion du Capitole : qui est l'homme viking, dont la photo a déjà fait le tour du monde ?

C'est une scène digne des pires films catastrophes. La victoire de Joe Biden aux présidentielles américaines devait être calmement officialisée, une énième fois, le mercredi 6 janvier 2021. Mais cette séance de certification a été interrompue par des manifestants pro-Trump qui ont envahi le Capitole de Washington. À la tête de ce rassemblement furibond, on retrouvait un curieux personnage déguisé en viking, bonnet en fourrure et épaisses cornes sur la tête, peintures de guerre sur le corps, drapeau bleu blanc rouge au visage. Or, ce fameux barbare révolutionnaire n'est pas totalement inconnu.

Il s'appelle Jake Angeli. À 32 ans, le jeune homme s'est déjà fait remarquer en participant à des manifestations d'extrême-droite. Acteur, doubleur et chanteur, il est devenu en 2019 une figure conspirationniste incontournable du groupe QAnon qui se fait appeler Q Shaman. Comme Donald Trump, il est sûr et certain que les résultats des votes ont été trafiqués et dénonce une fraude électorale massive. Cela dit, il croit aussi les pays mettent en place des technologies top secrètes, en collaboration avec les banques, pour créer une énergie infinie, des technologies sur la gravitation ou encore avancer sur le clonage afin de lancer nouvel ordre mondial. Il fonde ses théories sur des recherches Google et sur les indices qu'égraine un certain Q sur les réseaux sociaux.

Pourquoi porte-t-il ce costume de viking ?

"À un moment, j'ai eu le déclic, expliquait-il dans une interview accordée à AZ Central. Et, oh mon dieu, j'ai pu commencer à voir la réalité de ce qui est en train de se passer". Jake Angeli est devenu, en quelques heures, le symbole de l'invasion du Capitole. Notamment grâce à son costume de viking. S'il assure la porter pour attirer l'attention, cette panoplie pourrait être bien plus inquiétante que ce qu'il n'y paraît. Elle pourrait faire référence au dieu Wotan, qui a inspiré le wotanisme, un mouvement identitaire politique et religieux défendu par des sympathisants d'extrême-droite, nazis et suprématistes blancs. On remarque également, sur sa poitrine, un des symboles de ce mouvement tatoué : le Valknut, un noeud de guerrier souvent récupéré par des extrémistes...