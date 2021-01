Donald Trump : Un déménagement hors de prix, la Maison Blanche nettoyée du sol au plafond !

Une passation de pouvoir pas comme les autres. Voilà ce qui attend Joe Biden, élu 46e président des Etats-Unis au grand désarroi de Donald Trump. Après l'invasion du Capitole par ses soutiens les plus extrêmes, il a indiqué qu'il n'assistera pas à la cérémonie organisée pour le prochain locataire de la Maison Blanche, Melania ne recevra pas non plus Jill Biden. L'heure est donc au déménagement, et un grand nettoyage est programmé.

Comme le rapporte Le Parisien qui reprend des informations de CNN, le déménagement de Donald (74 ans) et Melania Trump (50 ans) de Washington vers leur résidence de Mar-a-Lago en Floride bat son plein - la moitié de leurs affaires ont déjà été expédiées - et il doit se poursuivre jusqu'au 20 janvier. "Pendant cette matinée, un ballet de déménageurs va s'activer à la Maison Blanche. (...) Un nettoyage de fond en comble est prévu, plus encore que lors des précédentes passations de pouvoirs. Donald, Melania et leur fils Barron Trump ont tous trois été atteints du Covid-19 en 2020 et l'administration n'a pas brillé par ses encouragements à porter le masque. La note pour désinfecter les lieux, de l'aile est à l'aile ouest sera salée : un demi-million de dollars au total", peut-on lire.

En revanche, l'arrivée de Joe Biden (78 ans) et son épouse Jill (69 an) se fera donc dans la douceur. "A son arrivée, le couple Biden trouvera des appartements prêts à être habités : tous leurs objets seront déjà rangés, les matelas auront été changés, les tapis nettoyés et le frigo sera rempli de leurs produits préférés", peut-on découvrir. Nul doute que le prochain président des Etats-Unis pourra manger à sa guise autant de pâtes à la sauce de tomate et de crème glacée qu'il le veut. Des petits péchés mignons révélés par Barack Obama ; Joe Biden ayant été son vice-président de 2009 à 2017. En revanche, le vélo connecté du futur président pourrait bien ne pas franchir les grilles de la Maison Blanche en raison des risques de piratage qu'il représente...