Melania Trump met un vent à Jill Biden, une première choquante chez les First ladies

Dans un discours officiel de six minutes, déjà vu presque 4 millions de fois, la première dame des Etats-Unis n'a fait qu'une brève allusion à son mari. "Les quatre dernières années ont été inoubliables (...) Alors que Donald et moi terminons notre séjour à la Maison Blanche, je pense à toutes les personnes que j'ai gardées dans mon coeur et à leurs histoires incroyables d'amour, de patriotisme et de détermination. (...) Quand je suis arrivée à la Maison Blanche, j'ai réfléchi à la responsabilité que j'ai toujours sentie en tant que mère d'encourager, de donner de la force et d'enseigner des valeurs de bonté", a-t-elle déclaré. Et Melania Trump (50 ans), maman de Barron (14 ans) d'ajouter : "Soyez passionnés dans tout ce que vous faites. Mais rappelez-vous toujours que la violence n'est jamais la solution, et ne sera jamais justifiée", en référence à l'invasion choquante du Capitole qui avait fait cinq morts.

Depuis que Donald Trump a perdu l'élection, les paris vont bon train quant à un divorce imminent entre le président et son épouse Melania, laquelle s'est illustrée à plusieurs reprises au cours du mandat de son mari en le snobant publiquement lorsqu'il tentait le moindre geste tendre...