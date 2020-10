Barron Trump, 14 ans, testé positif au Covid-19 : Melania inquiète, Donald serein...

Testé positif au coronavirus puis hospitalisé, Donald Trump a depuis regagné la Maison Blanche. Continuant de porter un masque de façon très aléatoire, il a même repris sa campagne présidentielle et multiplie les bains de foule auprès de partisans souvent sans protections... Toujours aussi frivole face au virus, le 45e président des Etats-Unis n'était même pas inquiet que son fils Barron soit contaminé.

La First Lady, Melania Trump, a dévoilé mercredi 14 octobre 2020 que leur fils Barron (âgé de 14 ans), avait été testé positif au Covid-19 dans un texte intitulé Mon expérience avec le Covid-19, deux semaines après avoir, comme son mari, été testée positive. "Naturellement, j'ai immédiatement pensé à notre fils (...) Par chance, c'est un adolescent en pleine forme et il n'a présenté aucun symptôme (...) A notre grand soulagement, il a été testé négatif (...) Mes inquiétudes sont devenues réalité quand il a été testé de nouveau et que les résultats étaient positifs", a-t-elle écrit, ajoutant qu'un ultime test était toutefois revenu négatif.

Son mari Donald Trump avait lui moins d'inquiétude quant au risque sur la santé de son fils, discret adolescent qui voulait rester avec sa maman à New York avant d'être contraint d'aller vivre à Washington où il s'occupe seul dans sa chambre ou faisant du sport. "Barron va bien", a indiqué le très clivant président républicain, candidat à sa réélection face au démocrate Joe Biden, au moment de son départ pour l'Iowa pour un meeting de campagne. Sur scène, face à ses partisans le chantre de Make America Great Again a déclaré : "Barron, comme vous le savez, a eu le Corona 19 (...) Il l'a eu pendant si peu de temps, je ne sais même pas s'il savait qu'il l'avait."

Donald Trump est aussi le papa Donald Trump, Jr. (né le 31 décembre 1977), Ivanka Trump (née le 30 octobre 1981) et Eric Trump (né le 6 janvier 1984 de son mariage terminé avec Ivana Trump), ainsi que de Tiffany Trump (née le 13 octobre 1993), fruit de son deuxième mariage avec Marla Maples.

Les petits conseils de Melania

Face au coronavirus, qui a déjà contaminé 8 millions d'américains et fait 216 000 morts, la First Lady a aussi dévoilé quelques conseils personnels sur comment se protéger. "J'encourage tout le monde à continuer à vivre une vie aussi saine que possible. Un régime équilibré, de l'air frais et des vitamines sont vraiment essentiels pour garder nos corps en bonne santé", a écrit Melania Trump. Un masque sur la bouche ET le nez, du télétravail quand c'est possible, du gel pour les mains et le respect des gestes barrières, c'est bien aussi.