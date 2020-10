Donald Trump : Déjà sorti de l'hôpital, il n'est "pas encore tiré d'affaire"

Vraiment rien ne lui fait peur. Donald Trump a quitté lundi 5 octobre en fin d'après-midi l'hôpital où il était soigné pour son infection au coronavirus. Fidèle à lui-même, il n'a pas perdu de temps avant de retirer son masque et d'inviter les Américains à "sortir" de chez eux.

Encore malade du coronavirus, le président est de retour à la Maison Blanche pour reprendre sa campagne électorale. Dans une mise en scène savamment orchestrée, le président des Etats-Unis est descendu de l'hélicoptère qui l'a amené du Centre médical militaire Walter Reed, a traversé la pelouse en saluant les caméras qui l'attendaient avant de grimper les marches vers le balcon de sa résidence. L'air malgré tout crispé, il a ajusté sa veste, retiré son masque et levé les pouces. Depuis le début de l'épidémie du Covid-19, Donald Trump met en effet en doute l'efficacité du port du masque...

Il n'a évidemment pas perdu de temps avant de s'emparer de son compte Twitter pour prêcher sa bonne parole : "Ne le laissez pas vous dominer. N'en ayez pas peur, vous allez le battre, nous avons les meilleurs équipements médicaux". Rappelons que son pays, le plus endeuillé au monde, déplore plus de 210.000 morts dus à cette maladie. "Sortez, soyez prudents", a même exhorté celui qui est accusé d'avoir minimisé la pandémie et dont la gestion est critiquée de toutes parts."Nous allons reprendre le travail", "en tant que leader, j'ai dû le faire, je savais qu'il y avait un danger, mais je devais le faire. J'étais en première ligne", a-t-il dit dans la seconde vidéo. "Et maintenant je vais mieux, je suis peut-être même immunisé, je ne sais pas", a-t-il ajouté.

"Il est de retour", a aussi acquiescé son médecin Sean Conley, "prudemment optimiste", comme pour confirmer l'idée véhiculée par son entourage d'un "battant" prêt à vaincre le virus et remonter sur le ring. Pour autant, l'équipe médicale a bien souligné qu'une sortie de l'hôpital n'était pas synonyme d'un retour à la normale."Il n'est peut-être pas encore complètement tiré d'affaire" et il bénéficiera à la présidence "de soins médicaux de classe mondiale 24 heures sur 24", a dit le Dr Conley lors d'une conférence de presse.

Quel traitement pour sauver le président américain ? D'après l'Afp, les médecins lui ont administré 3 traitements différents, dont le dernier à base de dexaméthasone, un corticoïde efficace contre les formes graves du Covid-19, en plus de l'antiviral remdesivir et du cocktail expérimental de la société Regeneron.