Donald Trump atteint du coronavirus et en danger ? Confusion générale...

En plein contexte de campagne présidentielle, Donald Trump sait que les enjeux sont énormes et que se montrer trop affaibli pourrait lui être fatal dans sa guerre contre Joe Biden, son rival démocrate. Est-ce pour cela que le président des Etats-Unis minimiserait la gravité de son état de santé ?

Après avoir été testé positif au Covid-19, tout comme son épouse Melania et de nombreuses autres personnes qui les ont côtoyés ces derniers jours, Donald Trump a été conduit à l'hôpital militaire de Walter Reed, situé dans la banlieue de Washington, vendredi 2 octobre 2020. Cette hospitalisation n'a absolument rien d'anodine et pourtant l'homme d'affaire et homme politique de 74 ans se montre toujours pas trop alarmant quant à son état de santé.

Samedi 3 octobre, le 45e président des Etats-Unis s'est à nouveau exprimé sur Twitter, publiant une vidéo depuis l'hôpital militaire dans laquelle il dit "beaucoup mieux" et serait "bientôt de retour" dans la campagne électorale, tout en admettant que les tout prochains jours représentaient "le vrai test" pour lui.

"Je suis venu ici, je n'allais pas très bien, a dit Donald Trump, assis à une table, en veste mais sans cravate, dans cette vidéo de quatre minutes. Je me sens beaucoup mieux maintenant, nous travaillons dur pour que je me remette tout à fait. Je pense que je serai bientôt de retour et j'ai hâte de finir la campagne comme je l'ai commencée". "Je commence à aller bien", a-t-il affirmé, tout en précisant: "On ne sait pas pour la période des tout prochains jours, je suppose que c'est ça le vrai test, donc nous verrons ce qui se passera au cours des prochains jours".

Une prudence endossée par son médecin, qui a ensuite déclaré que M. Trump n'était "pas encore tiré d'affaire" mais que l'équipe médicale était "prudemment optimiste". "L'état du président Trump continue à bien évoluer, il a fait des progrès substantiels depuis le diagnostic", a dit le docteur Sean Conley, dans un bulletin diffusé samedi soir.