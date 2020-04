Donald Trump : Son fils Barron confiné "heureux" dans sa chambre mais frustré

Alors que les Etats-Unis accusent un énorme retard dans la lutte contre le coronavirus et comptent leurs morts et contaminés par milliers, le président Donald Trump a annoncé que, de son côté, sa famille est à l'abri. Interrogé par la presse lors d'un point à la Maison Blanche, il a notamment évoqué son discret fils Barron. L'adolescent de 14 ans est confiné dans sa chambre.

Dimanche 5 avril 2020, lors d'une rencontre avec la presse à Washington, Donald Trump a répondu à une question sur le confinement en évoquant son fils Barron, né de son mariage avec l'ex-mannequin slovène Melania Trump. "Il est comme tout le monde. Il reste dans sa chambre. Il est heureux mais pas autant qu'il pourrait l'être. Tout est à l'arrêt donc bon... Il aimerait faire du sport en général. C'est un bon sportif et il adore le football [comme on l'entend en France, pas le football américain, NDLR]", a confié le 45e président des Etats-Unis. On devine alors la frustration de Barron, véritable géant, de ne pas pouvoir prendre l'air pour se dégourdir les jambes dans les jardins de la Maison Blanche. Le jeune homme avait mis plusieurs mois avant de s'installer dans le célèbre bâtiment, préférant rester à New York avec sa maman...

Donald Trump, qui a lui-même été testé deux fois négatif au coronavirus, est aussi le papa de Donald Trump, Jr. (né le 31 décembre 1977), Ivanka Trump (née le 30 octobre 1981) et Eric Trump (né le 6 janvier 1984) de son mariage terminé avec Ivana Trump, ainsi que de Tiffany Trump (née le 13 octobre 1993), fruit de son deuxième mariage avec Marla Maples.

Le clivant président républicain, qui est dans l'attente de son adversaire démocrate - cela se jouera entre Joe Biden ou Bernie Sanders - pour la prochaine élection présidentielle de novembre 2020, a annoncé que la pandémie de coronavirus pourrait faire jusqu'à 240 000 morts aux Etats-Unis et estimé que si le bilan s'élève à ce chiffre ou moins, le gouvernement aura alors fait "du bon boulot".