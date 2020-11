Jill Biden : 3 points communs entre la future First Lady et Brigitte Macron

L'une arrive, l'autre pourrait bien n'en avoir plus que pour quelques mois - à moins que son mari ne fasse un second mandat... Jill Biden, l'épouse du futur président des Etats-Unis Joe Biden, va devenir First Lady. Elle devrait ainsi avoir l'occasion de rencontrer son homologue, la première dame Brigitte Macron. Entre les deux, le courant devrait bien passer puisqu'elles ont beaucoup en commun.

De toute évidence, le premier atome crochu concerne l'éducation. Toutes deux sont d'anciennes profs ! Jill Biden (69 ans) a un temps étudié le business de la mode avant de changer de cursus pour ensuite devenir enseignante. Elle possède un master en sciences de l'éducation et une maitrise en arts en anglais. Elle a donné des cours au lycée pendant plus d'une décennie mais a aussi travaillé auprès de jeunes souffrant de troubles mentaux. Elle a déclaré vouloir continuer de donner des cours à l'Université publique de Virginie du Nord même en devenant First Lady. Quant à Brigitte Macron (67 ans), elle a été prof de français au lycée et a aussi animé des ateliers de théâtre, faisant ainsi la rencontre de son mari Emmanuel. Elle aussi poursuit sa carrière en donnant des cours à des élèves dans une école de la deuxième chance.

Des Premières dames engagées

Le deuxième point d'accroche passe par l'engagement associatif. Aux États-Unis, il est de coutume pour la First Lady en poste de très vite s'engager dans plusieurs causes, un mémo que n'avait visiblement jamais reçu Melania Trump... Mais, loin de se forcer, Jill Biden est de longue date engagée dans le milieu associatif. Elle préside la Biden Breast Health Initiative, en faveur du dépistage du cancer du sein. Elle est engagée dans l'association Book Buddies, qui fournit des livres aux enfants pauvres et la Delaware Boots on the Ground, qui soutient les familles de militaires. Elle est également active dans la fondation Biden, notamment destinée à lutter contre les violences faites aux femmes. De son côté, Brigitte Macron s'active sur plusieurs fronts mais s'est surtout illustrée en reprenant la présidence de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.

Enfin, toutes deux partagent un rôle de conseillère de l'ombre pour leur mari respectif et comprennent l'importance d'épauler le président en exercice sans prendre trop de place. Ainsi, Brigitte Macron se retrouve de plus en plus à faire le SAV des mesures prises par son mari et à lui relayer les critiques ou demandes des uns ou des autres. Elle-même le met en garde sur divers sujets et lui donne son avis. Quant à Jill Biden, "elle est pour son époux comme un garde-barrière, là pour le rappeler à l'ordre quand il va trop loin", a relaté Jean-Bernard Cadier, auteur de Joe Biden, Une histoire américaine (l'Archipel) selon des propos rapportés dans les pages de Gala.