Brigitte Macron fait sa rentrée : retour au campus et belle expansion

Brigitte Macron a été plutôt discrète cet été, notamment lors de ses vacances au fort de Brégançon, dans le Var. La première dame n'avait fait que deux apparitions officielles. La première, le 17 août 2020 à l'occasion de la cérémonie du 76e anniversaire de la libération de la ville de Bormes-les-Mimosas en présence de son époux Emmanuel Macron et du maire de la ville François Arizzi, dont le couple présidentiel est proche. La seconde, deux jours plus tard, le 20 août, lorsque la chancelière allemande Angela Merkel avait été invitée au fort. La première dame et son époux avaient également fait la couverture du magazine Paris Match. Depuis, plus rien.

Mais voilà que Brigitte Macron est réapparue sur Instagram mercredi 9 septembre, sur une publication de son chef de cabinet, Tristan Bromet. L'ancienne professeur de lettres et de théâtre s'apprête à reprendre du service cette année encore puisqu'elle a retrouvé l'école LIVE (l'Institut des vocations pour l'emploi) de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Brigitte Macron est la présidente de cette association qui s'inscrit dans l'un de ses multiples combats : l'égalité des chances. Les écoles LIVE accompagnent "des adultes de plus de 25 ans qui n'ont ni en emploi ni en formation souhaitant rejoindre la vie active", comme l'a rappelé Tristan Bromet à la fin de sa publication.

Bien évidemment masquée pour cette grande rentrée, Brigitte Macron a donc découvert une partie de la deuxième promotion de l'école LIVE de Clichy-sous-Bois. Pour cette nouvelle année scolaire, la première dame aura deux fois plus d'élèves. "LIVE Clichy-sous-Bois accueillera deux fois plus de 'Livers' : une promotion de 50 'Livers' dès septembre 2020, puis une seconde promotion de 50 'Livers' en février 2021", a fait savoir Tristan Bromet. Et ce n'est pas tout ! Le projet de Brigitte Macron prend une plus grande envergure. "Deux autres sites ouvriront prochainement : LIVE Valence (Drôme) en janvier 2021 puis LIVE Roubaix (Nord) en septembre 2021", ajoute le chef de son cabinet.