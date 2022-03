Volodymyr Zelensky a déjà échappé à trois tentatives d'assassinat depuis le début de la guerre

La quotidien britannique The Times a annoncé que le président ukrainien a déjà évité trois tentatives d'assassinat. Le chef d'état et ancien vainqueur de Danse avec les stars est la cible d'un groupe de mercenaires proche de Vladimir Poutine .

En tant qu'opposant numéro un à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Volodymyr Zelensky est une cible du gouvernement russe. Aussi, le journal The Times a révélé que ce dernier est dans le viseur du groupe Wagner, une société de sécurité contrôlée par Yevgeny Prigozhin, un proche de Vladimir Poutine. The Times évoque également des fuites de la part des groupes de sécurité russes opposés à la guerre qui renseignent les ukrainiens des manoeuvres visant à éliminer leur président. On parle de 400 individus qui ont rejoint l'Ukraine en vue d'éliminer Volodymyr Zelenski. Une source proche du groupe a d'ailleurs estimé qu'il "était 'étrange' de constater à quel point l'équipe de sécurité de Volodymyr Zelensky était bien informée."

Le secrétaire au Conseil de sécurité nationale de défense ukrainien Oleksiy Danilov a alors expliqué à la télévision : "Je peux dire que nous avons reçu des informations du FSB [service fédéral de sécurité de la fédération de Russie], qui ne veut pas participer à cette guerre sanglante. Et grâce à cela, le groupe d'élite de Kadyrov a été détruit, celui qui venait ici pour éliminer notre président."

Alors que la guerre bat son plein entre l'Ukraine et la Russie, les présidents des deux nations sont devenus des cibles de choix pour leurs opposants. Aussi, nous apprenions un peu plus tôt qu'un homme d'affaires russe proposait une récompense record pour lui amener Vladimir Poutine "mort ou vif". Ces derniers jours, de nombreuses personnalités médiatiques tel que des sportifs ou des stars hollywoodiennes ont pris la parole pour s'opposer fermement à l'attaque de l'Ukraine par la Russie.