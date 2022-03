Vladimir Poutine : Sa tête mise à prix ! Un milliardaire russe promet une énorme récompense

Un homme d'affaires russe basé aux Etats-Unis, dont la fortune se compterait en milliards de dollars, a décidé d'offrir 1 millions de dollars (soit environ 900 000 euros) à celui qui lui apportera le président russe Vladimir Poutine "mort ou vif" pour avoir commis des crimes de guerre lors de l'invasion de l'Ukraine.

Alex Konanykhin, entrepreneur et banquier, a réagi sur les réseaux sociaux sur la semaine de conflit militaire qui implique la Russie contre son pays voisin, l'Ukraine. Les pays de l'Ouest et les compagnies ont répondu à l'invasion par des sanctions économiques drastiques à l'égard de Poutine et des élites russes. La prime offerte par le milliardaire russe basé aux États-Unis constitue une pression supplémentaire sur le président en place déjà vivement critiqué y compris par une partie de sa population mais aussi les stars russes. Même son ami Gérard Depardieu l'a interpellé sur le sujet.

Alex Konanykhin a déclaré sur Facebook lundi 28 février qu'il promettait de récompenser l'officier ou les officiers pour l'arrestation d'un "criminel de guerre dans la loi russe et internationale." Il a alors poursuivi "en tant que russe d'ethnie et de citoyenneté, je le vois comme un devoir moral de faciliter la dénazification de la Russie." Vladimir Poutine avait justifié son invasion de l'Ukraine en prétendant "dénazifié" le pays, ce qui n'a pas été accepté par les puissances occidentales.

Le président russe, qui semble bien isolé sur le plan diplomatique, a pu compter sur le soutien de l'ancien patron de la formule 1 Bernie Ecclestone milliardaire et homme d'influence, qui a déclaré : "C'est une personne très directe et un homme honorable, il fait exactement ce qu'il a dit qu'il fallait faire, sans aucune discussion. C'est aux personnes impliquées dans l'événement de décider. Comment peut-on juger ce qui se passe ? Il y a peut-être des gens qui pensent que la Russie a raison." A l'inverse, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est plébiscité par la communauté internationale. Adoubé pour son travail de résistance, l'ancien comédien avait reçu la star hollywoodienne Sean Penn pour aider à la conception d'un documentaire.