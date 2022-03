Gérard Depardieu interpelle Vladimir Poutine : "Je suis contre cette guerre fratricide !"

Une voix de plus en faveur de la paix. Même si ses déclarations ne feront pas plier l'impitoyable maître du Kremlin, Gérard Depardieu a tardivement pris position contre la guerre en Ukraine - pays dont il avait été interdit d'entrée après avoir dit que l'Ukraine faisait partie de la Russie - qui fait rage depuis plusieurs jours après son invasion par les troupes de Vladimir Poutine.

C'est lors d'un bref appel téléphonique à l'AFP ce mardi 1er mars 2022, que le mythique acteur - qui a obtenu un passeport russe en 2013 - a évoqué ce conflit armé qui frappe le Vieux continent. "La Russie et l'Ukraine ont toujours été des pays frères. Je suis contre cette guerre fratricide. Je dis : 'Arrêtez les armes et négociez !'", a fait savoir Gérard Depardieu. Des délégations des deux pays se sont d'ailleurs vues une première fois pour des pourparlers le 28 février et une nouvelle session de négociations doit prochainement avoir lieu alors que les militaires russes continuent de bombarder et d'attaquer l'Ukraine. Pour l'heure, la capitale Kiev reste aux mains du président Volodymyr Zelensky, salué par la communauté internationale pour son courage et son sang-froid face à Vladimir Poutine qui aurait, selon le Times, envoyé des mercenaires (ceux de la milice Wagner) avec une mission précise : procéder à son assassinat !

Cette guerre émeut le monde entier et nombreux sont ceux à prendre la parole, notamment parmi les sportifs ; la Russie a par exemple été officiellement exclue de la Coupe du monde de football 2022. Les déclarations de Gérard Depardieu - qui a récemment révélé avoir aussi obtenu la citoyenneté dubaïote et vouloir vendre ses biens immobiliers en France - sont inattendues puisque l'on sait son admiration et sa fascination pour Vladimir Poutine. L'acteur âgé de 73 ans, que l'on retrouve coup sur coup au cinéma dans les films Maigret et Robuste a plusieurs fois eu l'occasion d'évoquer son amitié avec le décrié président russe... "Poutine n'est pas un tortionnaire, ce sont les journalistes qui en font un stalinien", disait-il notamment en 2014. Des propos qui ont mal vieilli...