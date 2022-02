Gaël Monfils marié à une ukrainienne : Elina Svitolina brisée, "mon coeur ne cesse de saigner"

La joueuse de tennis ukrainienne Elina Svitolina et célèbre épouse du tennisman français Gaël Monfils, vit des heures sombres. Comme tous ses compatriotes, elle est apparue dévastée à travers un message sur Twitter publié ce dimanche 27 février depuis le Mexique où elle participe à un tournoi.

C'est une véritable lettre ouverte qu'a publié la jeune femme adressé au peuple ukrainien pour le soutenir, alors que le pays est actuellement envahi par les Russes et subi des bombardements quotidien. "Je suis actuellement loin de vous, loin de mon peuple, mais mon coeur ne s'est jamais senti aussi rempli de votre âme, a-t-elle confié avant de poursuivre, mon peuple, chaque jour, j'ai peur pour vous. Mes yeux ne cessent de pleurer, mon coeur ne cesse de saigner." Originaire d'Odessa, une ville du sud de l'Ukraine largement mise à mal par l'invasion russe, la tenniswoman n'a ensuite pas manqué d'exprimer son soutien et sa fierté de partager le drapeau de ses compatriotes : "Je suis si fière de voir notre peuple, nos mères, nos pères, nos frères, nos soeurs, nos enfants, être si courageux, si forts en se battant pour nous défendre. Ce sont des héros."

A l'image de Sean Penn qui avait rencontré le président ukrainien pour préparer un documentaire sur le conflit, la joueuse de tennis fait partie des célébrités à avoir pris la parole pour s'engager. Elle a déclaré vouloir reverser ses gains en tournois pour soutenir son pays et l'armée contre les troupes de Vladimir poutine. Elle a également imploré les étrangers d'offrir leur soutien, "que le monde voit cela et nous aide à unir nos forces pour vous protéger" et signé "Elina Svitolina, Ukrainienne et fière de l'être."