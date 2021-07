Gaël Monfils marié à sa belle Elina : premières photos de la fête, avec M. Pokora et Tony Parker !

La cérémonie s'est déroulée dans une grande salle. Les mariés ont fait leur entrée sous les applaudissement et félicitations de leurs invités. Gaël Monfils et sa jeune épouse ont changé plusieurs fois de vêtements. Le tennisman était habillé d'un smoking violet et sa femme, d'une combinaison blanche et parme signée Off-White pour la cérémonie civile. Mais sur la piste de danse, c'est dans une tenue plus classique qu'ils ont fait leur apparition avec un smoking noir et blanc et une robe blanche près du corps et fendue au niveau de la jambe (voir diapo).

Gael Monfils a d'ailleurs remercié Virgil Abloh, directeur artistique et fondateur de la marque Off-White pour son "travail incroyable".

Toutes nos félicitations aux heureux mariés !